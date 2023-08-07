Турция планирует приложить усилия для урегулирования на Украине

Как сообщили в МИД республики, Анкара намерена также продолжить инициативы по возобновлению зерновой сделки

СТАМБУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Турция продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса и возобновления черноморской зерновой инициативы, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Анкаре на открытии ежегодной конференции послов республики, которое в этом году проходит под девизом "Турецкая внешняя политика в век Турции". Трансляцию выступления вел телеканал TRT.

"Турция настойчиво продолжит инициативы, направленные на прекращение конфликта на Украине. Она также будет прилагать усилия для возобновления черноморской зерновой инициативы и будет неукоснительно соблюдать конвенцию Монтрё", - сказал Фидан.

По его словам, Турция, будучи страной - подписантом конвенции, которая регулирует правила судоходства в зоне проливов, будет препятствовать усилиям "поставить ее под угрозу". "Обеспечение спокойствия в бассейне Черного моря будет одним из наших приоритетов", - сказал министр. Ранее власти Турции сообщали, что с начала СВО на Украине не пропустили в Черное море ни один военный корабль и будут привержены конвенции, подписанной в 1936 году.

Глава МИД Турции огласил стратегические направления внешней политики, которые будет проводить возглавляемое им ведомство. В их числе реализация инициатив по обеспечению в окружающем ее регионе мира и стабильности, ведение бескомпромиссной борьбы с террористическими организациями, несущими угрозу спокойствию и стабильности, активное сотрудничество с партнерами Анкары для повышения ее благосостояния. Касаясь отношений Анкары с Евросоюзом, куда она длительное время добивается вступления в качестве полноправного члена, Фидан отметил, что "без Турции ЕС не сможет стать реальным глобальным актором". При этом он назвал проявлением "стратегической слепоты" попытки некоторых стран создать преграды на пути вступления его страны в ЕС. Глава МИД Турции также заявил, что существующая система международной безопасности переживает массу кризисов с непредсказуемыми последствиями и нуждается в обновлении.