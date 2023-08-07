7 августа, 10:50

Действующий председатель ОБСЕ посетит Казахстан с официальным визитом 11 августа

Буяр Османи планирует провести встречу с руководством страны, председателем Сената Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Муратом Нуртлеу, а также министром экологии и природных ресурсов Зульфией Сулейменовой

АСТАНА, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Северной Македонии, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Буяр Османи 11 августа посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

"11 августа 2023 года действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи посетит Казахстан с официальным визитом. В рамках визита планируется встреча Османи с руководством страны, председателем Сената (верхней палаты парламента - прим. ТАСС) Мауленом Ашимбаевым, заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, а также министром экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфией Сулейменовой", - сказал Смадияров.

По его словам, в ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, а также дальнейшим перспективам развития сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией. 

Теги:
КазахстанСеверная МакедонияНуртлеу, Мурат Абугалиевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация