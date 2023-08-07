Белоруссия получила от России новые данные о преступлениях нацистов в годы войны

В Генпрокуратуре республики сообщили, что в том числе выяснили детали карательной операции "Волшебная флейта", которая проводилась на территории Минска в апреле 1943 года

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии получила от Следственного комитета РФ новые сведения об уничтожении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в белорусском ведомстве.

"Благодаря сотрудничеству Генеральной прокуратуры Республики Беларусь и Следственного комитета Российской Федерации по расследованию уголовных дел о геноциде получены сведения о ранее неизвестных широкой общественности фактах уничтожения мирного населения БССР", - отметили в ведомстве.

В частности, проинформировали там, выяснены новые детали карательной операции "Волшебная флейта", которая проводилась на территории Минска в апреле 1943 года, а также дополнительные факты бесчеловечного отношения к узникам лагерей смерти "Тростенец" и "Шталаг №352".

По информации белорусской Генпрокуратуры, также удалось получить сведения об участии чешских и венгерских пособников нацистов в уничтожении населенных пунктов и мирного населения на территории Гомельской области. Кроме того, добавили в ведомстве, установлены "эпизоды злодеяний нацистов во время жестоких карательных операций на территории Могилевской области, которые сопровождались расстрелом мирных граждан и их угоном в рабство".

В Минске уверены, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими коллегами при расследовании уголовных дел о геноциде, предполагающее привлечение представителей правоохранительных органов, архивных учреждений и ученого сообщества двух стран, будет способствовать получению "неопровержимых доказательств злодеяний фашистских карателей в отношении мирных жителей, сохранению и защите исторической памяти".

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в апреле 2021 года. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде белорусского народа займет еще пять-семь лет.