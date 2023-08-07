Эрдоган заявил, что у Турции появилась возможность войти в высшую лигу мироустройства

По словам президента республики, Турция "полна решимости использовать историческое окно возможностей"

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что у его страны появилась возможность войти в высшую лигу мироустройства.

"Мы полны решимости использовать историческое окно возможностей, открывающееся перед нашей страной. Спустя столетия у Турции появилась возможность подняться в высшую лигу мировой системы", - сказал он в своем выступлении перед нацией после заседания кабинета министров, которое длилось более трех часов.

При этом Эрдоган отметил, что "самая большая беда Турции в том, что она имеет некомпетентную, лишенную видения оппозицию". По его словам, в рядах оппозиции "не прекращаются ссоры, скандалы, грязные сделки, заключаемые без ведома партнеров по альянсу".

Кроме того, президент Турции вновь поднял тему подготовки новой конституции: "Мы хотим освободить Конституцию Турции от идеологии военного правительства времен переворота, возродить ее гражданской и либертарианской конституцией в столетний юбилей нашей республики".