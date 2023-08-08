Премьер Литвы считает избыточной инфраструктуру КПП на границе с Белоруссией

Ингрида Шимоните заявила, что она может быть оптимизирована путем закрытия некоторых контрольно-пропускных пунктов

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Инфраструктура контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы на границе с Белоруссией является непропорционально разветвленной и может быть оптимизирована путем закрытия некоторых из них. Об этом агентству BNS заявила премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните.

"С геополитической точки зрения инфраструктура КПП на границе с Белоруссией в настоящее время является избыточной", - сказала она.

По мнению главы правительства, некоторые из КПП можно без ущерба закрыть. "С их закрытием работа была бы сконцентрирована на тех переходах, через которые следует коммерческий транспорт", - отметила Шимоните.

Литва планирует приостановить работу КПП в Шумскасе и Тверячюсе. На этих переходах осуществляется ограниченный пропуск транспорта. На КПП в Тверячюсе грузовой транспорт не пропускается. Через КПП в Шумскасе могут следовать авто грузоподъемностью до 3,5 тонны.