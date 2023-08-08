8 августа, 12:48

Зеленский обсудил с Рютте будущие двусторонние гарантии безопасности

По словам президента Украины, их основой должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону двусторонние гарантии безопасности с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

"Обсудили будущие двусторонние гарантии безопасности в рамках этой декларации [декларации стран Группы семи о долгосрочных гарантиях безопасности Украине], основой которых должна стать ключевая роль Нидерландов в коалиции истребителей", - написал Зеленский в Telegram-канале

Как ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации в Вильнюсе. 3 августа Ермак сообщил о начале консультаций с США по гарантиям безопасности. По его словам, этот процесс позволит создать модель и для других партнеров.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что еще 12 государств присоединились к этой инициативе. По словам Зеленского, этими странами являются Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. 

Теги:
Рютте, МаркУкраинаНидерландыЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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