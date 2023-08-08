Главаря колумбийского наркокартеля "Клан залива" приговорили к 45 годам тюрьмы в США

Суд также обязал Дайро Усугу выплатить $216 млн

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Суд Нью-Йорка приговорил бывшего главаря наркокартеля "Клан залива" Дайро Усугу по прозвищу Отоньель к 45 годам заключения. Об этом сообщило во вторник Министерство юстиции США.

"Ранее сегодня в федеральном суде в Бруклине окружной судья Дора Ирисарри приговорила гражданина Колумбии Дайро Антонио Усугу Даваида, известного под разными прозвищами, в том числе Отоньель, к 45 годам заключения за преступную деятельность в качестве главаря военизированной группировки, занимающей наркоторговлей и зарабатывающей миллиарды долларов, которая известная как "Клан залива", - говорится в сообщении.

Суд также признал Отоньеля виновным в двух других преступлениях, связанных с наркоторговлей. По каждому из них он был приговорен к 45 годам тюрьмы, однако, как уточнили в министерстве юстиции, все три срока будут отбываться одновременно. Суд также обязал 51-летнего Отоньеля выплатить $216 млн. Наркобарон признал себя виновным по всем трем пунктам обвинения в январе этого года.

Главарь "Клана залива" был задержан в октябре 2021 года. Объявляя об его аресте, на тот момент президент Колумбии Иван Дуке сравнил Отоньеля с наркобароном Пабло Эскобаром. В мае прошлого года он был передан США.

"Клан залива" - крупнейшая преступная организация в Колумбии, которая занимается наркоторговлей. Его главарь считался самым разыскиваемым преступником в стране.