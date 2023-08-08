В Бразилии заявили, что экопотенциал Амазонии поможет странам стать более равноправными

Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что Амазония - это "пропуск к новым отношениям с миром", в которых ресурсы не будут эксплуатироваться в интересах узкого круга

БЕЛЕН /Бразилия/, 8 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Амазонского пакта могли бы использовать экологический потенциал региона для построения нового типа отношений с международным сообществом, считает президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его мнению, такая возможность открывается перед ними в свете глобальных усилий по борьбе с изменениями климата.

"В построенной не нами международной системе, нам исторически отводилось место находящихся в подчинении поставщиков сырья. Справедливый экологический переход дает нам возможность изменить это положение. Амазония - это наш пропуск к новым отношениям с миром, отношениям более симметричным, в которых наши ресурсы не будут эксплуатироваться в интересах узкого круга, а будут цениться и послужат всем", - сказал он, выступая на саммите Организации договора о сотрудничестве в бассейне реки Амазонки.

Саммит Амазонского пакта пройдет в Белене 8-9 августа. Помимо стран региона, к участию в нем приглашены представители стран - доноров Фонда Амазонии, а также Индонезии, ДРК и Республики Конго, также обладающих обширными территориями экваториальных дождевых лесов. Накануне саммита в Белене прошли встречи профильных министров стран региона и конференции гражданских активистов и экозащитников.