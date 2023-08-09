СМИ: в руководстве Бразилии нет единства насчет расширения БРИКС

Газета Globo отмечает, что наиболее заинтересован в таком сценарии Китай

БЕЛЕН /Бразилия/, 9 августа. /ТАСС/. Во властных кругах Бразилии нет единства по вопросу о расширении БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). С таким утверждением выступил во вторник пекинский корреспондент газеты Globo Марселу Ниниу со ссылкой на источники.

По его словам, аргументы против расширения БРИКС со стороны Бразилии сводятся к тому, что это якобы "подразумевает согласие с чуждыми бразильской дипломатической традиции ценностями, такими как противопоставление Западу [вследствие] китайско-российского партнерства и автократия".

"Ирония, однако, в том, что даже критики, которые не видят смысла в существовании объединения, предупреждают об опасности ослабления позиций Бразилии в расширенном составе БРИКС", - пишет Ниниу.

Как считает корреспондент, такой сценарий нельзя принимать в качестве единственно возможного. "Все будет зависеть от того, в каком виде будет одобрено расширение", - утверждает он. Ниниу полагает, что более других участников в увеличении числа участников БРИКС может быть заинтересован Пекин, рассчитывающий за счет этого увеличить геополитический вес БРИКС и собственное влияние, автор заметки вместе с тем напоминает, что по итогам прошлогоднего саммита объединения под китайским председательством было заявлено лишь о поддержке лидерами обсуждения о возможности присоединения новых партнеров и выработки критериев по результатам консультаций и на основе консенсуса.

"И тогда у власти [в Бразилии] находился [консерватор Жаир] Болсонару, которому эта идея сама по себе не нравилась. А вот Лула уже открыто ей симпатизировал", - отмечает он, указывая на то, что по результатам июльской встречи представителей стран БРИКС по вопросам безопасности, в которой участвовал помощник Лулы да Силвы по международным вопросам, экс-глава МИД и Минобороны Селсу Аморим, удалось добиться прогресса в том, что касается выработки критериев для кандидатов на присоединение к БРИКС. "Следуя четкой стратегии, Бразилия может использовать БРИКС, чтобы усилить свои позиции среди стран "глобального юга", не отказываясь от традиционных связей с Западом", - считает Ниниу.