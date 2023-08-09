Рада призвала органы власти и организации Запада не признавать выборы в новых регионах РФ

Верховная рада также попросила иностранные парламенты и правительства, а также международные организации "значительно усилить и ускорить поддержку Украины", принять участие в реализации "формулы мира" президента страны Владимира Зеленского

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Верховная рада приняла обращение к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в сентябре выборами в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

За проголосовали 287 депутатов, написал он в Telegram-канале.

В документе, распространенном депутатом Алексеем Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), говорится, что Рада просит иностранные парламенты и правительства, а также международные организации "значительно усилить и ускорить поддержку Украины <...>, принять участие в реализации "формулы мира" президента Владимира Зеленского".

Кроме того, Верховная рада призывает иностранных партнеров не признавать легитимность каких-либо выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также не признавать легитимность органов, которые их организуют. Парламент просит международные организации, которые осуществляют наблюдение за выборами, "игнорировать просьбы РФ принять участие" в избирательном процессе на этих территориях.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.