Трамп призвал не допустить фальсификации итогов выборов в США в 2024 году

По мнению экс-президента Соединенных Шатов, подтасовку результатов голосования могут организовать представители Демократической партии

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп считает необходимым не допустить фальсификацию результатов выборов в 2024 году представителями Демократической партии.

"Мы должны убедиться, что они (демократы - прим. ТАСС) не пойдут на обман на выборах. Этот вопрос волнует меня больше всего. Сделают ли они это снова? Будут ли они обманывать? Мы не допустим этого, потому что это самые важные выборы в истории нашей страны", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Трамп вновь заявил, что заведенные в его отношении уголовные дела являются вмешательством в выборы со стороны администрации нынешнего президента Джо Байдена. "Мой политический противник уже сходит с ума, пытаясь помешать моей кампании по избранию президентом", - добавил он.

Трамп утверждает, что выиграл президентские выборы в 2020 году, однако их результаты, по его словам, были сфальсифицированы. Ранее он отказался дать обещание, что признает результаты выборов в 2024 году, в которых намерен участвовать.