В Сальвадоре вновь продлили режим чрезвычайного положения

Эта мера необходима для борьбы с организованными преступными сообществами, отметили в парламенте республики

ГАВАНА, 10 августа. /ТАСС/. Законодательная ассамблея Сальвадора в среду в очередной раз продлила введенный в марте 2022 года режим чрезвычайного положения для борьбы с преступностью.

"Мы продлеваем срок действия чрезвычайного положения, чтобы продолжить войну против банд и положить конец тем преступным структурам, которые годами воровали мир у сальвадорцев", - сообщается на странице Законодательной ассамблеи в соцсети X (ранее Twitter).

Режим чрезвычайного положения в Сальвадоре продлевался уже несколько раз. Ситуация с преступностью в республике остается напряженной. Так, по словам президента страны Найиба Букеле, организованные преступные сообщества (ОПС) могут контролировать до 80% территории страны. Ответственность за разгул насилия в республике в значительной степени несут ОПС "Мара Сальватруча" и "Баррио-18".

Режим чрезвычайного положения вступил в силу в марте 2022 года по инициативе президента, после того как 26 марта в республике было зарегистрировано 62 убийства, что стало новым суточным антирекордом за последние 20 лет. По данным властей, после начала объявленной Букеле борьбы с ОПС правоохранительные органы задержали как минимум 71 тыс. членов различных банд, в том числе 900 главарей.