В СНБО Украины считают несправедливым проводить выборы во время военного положения

В ведомстве отметили, что в этом случае не получится обеспечить возможность для голосования всех граждан

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проведение выборов на Украине в условиях военного положения было бы несправедливым, так как не получится обеспечить возможность для голосования всех граждан. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Здесь много возникает вопросов, на которые нужно давать ответы. Никто не позволит никому проводить выборы несправедливым способом", - прокомментировал он в интервью изданию "Украинская правда" заявление спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, что запрета проводить выборы во время военного положения нет.

Данилов пояснил, что государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. При этом, продолжил он, сложно представить, как будут голосовать военнослужащие на фронте или беженцы, находящиеся за пределами Украины. "Если они не будут голосовать, это несправедливо", - подчеркнул он.

Ранее Стефанчук заявил, что запрета на проведение выборов во время действия военного положения в конституции нет, а содержится он в законе Украины "О правовом режиме военного положения".

27 июля Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Как пояснял в беседе с ТАСС бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, для проведения парламентских выборов 29 октября, как это положено по закону, Украина после 18 августа должна не продлевать военное положение, а объявить о проведении выборов и начале 28 августа избирательной кампании, которая должна продлиться 60 дней. Очередные выборы президента должны пройти весной 2024 года.

Дискуссии о возможной отмене парламентских и президентских выборов идут на Украине уже давно. Президент страны Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что выборы главы государства могут пройти только после завершения боевых действий. При этом западные государства, которые с момента начала боевых действий многократно увеличили поставки вооружений Украине и выделяют средства для поддержки ее экономики, настаивали на проведении голосования в предусмотренные сроки. В частности, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял, что власти в Киеве должны изыскать способ провести парламентские и президентские выборы в срок.