Индонезия дополнительно заказала 18 истребителей Rafale у Франции

Компания Dassault Aviation также пообещала запустить несколько образовательных программ в сфере авиации

ПАРИЖ, 10 августа. /ТАСС/. Французская компания Dassault Aviation сообщила о приобретении ВВС Индонезии дополнительно 18 истребителей Rafale.

"В рамках подписанного Индонезией в феврале 2022 года контракта на приобретение 42 Rafale сегодня вступил в силу второй транш на 18 Rafale", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Отмечается, что первый опцион на шесть дополнительных истребителей был утвержден в сентябре 2024 года. Речь идет о поставках Rafale последнего поколения с полным обслуживанием. В Dassault также пообещали запустить в Индонезии несколько образовательных программ в сфере авиации.

"Этот новый шаг закрепляет начало долгосрочного партнерства с индонезийскими властями. Он свидетельствует о стратегической связи, объединяющей Индонезию и Францию, и будет отражен в растущем присутствии Dassault Aviation в этой стране", - заявил Эрик Трапье, председатель совета директоров и генеральный директор компании.