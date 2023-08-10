В США заявили, что почти вдвое увеличили выпуск снарядов 155 мм

Соединенные Штаты намерены и далее наращивать масштабы производства этих боеприпасов

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты практически вдвое увеличили примерно за полтора года объемы выпуска артиллерийских снарядов калибра 155 мм и намерены и далее наращивать масштабы производства этих боеприпасов. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер.

"В плане [снарядов калибра] 155 [мм] - мы на сегодняшний день предоставили их Украине после начала боевых действий свыше 2 млн единиц. Мы также обеспечили быстрое наращивание производства снарядов [калибра] 155 [мм] - с 14 тыс. в месяц по состоянию на февраль 2022 года до примерно 24 тыс. в месяц в настоящее время. Мы планируем выйти на уровень, превышающий 80 тыс. в месяц, в ближайший год", - заявил официальный представитель Министерства обороны США.

"Хотя эти запасы не являются неисчерпаемыми, мы комфортно себя чувствуем в плане того, как сейчас обстоят дела. И мы комфортно себя чувствуем в плане работы с союзниками и партнерами в мире на этом фронте", - отметил Райдер.

По его словам, Вашингтон будет и далее взаимодействовать с Киевом, передавая ему оружие и военную технику. "Помимо [снарядов калибра] 155 [мм], имея в виду все, что им (нынешним властям Украины - прим. ТАСС) необходимо, мы продолжим тесно работать над тем, чтобы гарантировать наличие у них необходимых [вооружений], чтобы сражаться и восстанавливать контроль над суверенной территорией", - утверждал Райдер.

Как объявила в апреле министр Сухопутных войск США Кристин Уормут, американский ВПК увеличит более чем в пять раз производство снарядов калибра 155 мм в ближайшие два года. Эти боеприпасы производятся на заводе в Скрантоне (штат Пенсильвания). Американская администрация направила средства на модернизацию этого предприятия. Уормут признала, что Минобороны США фактически недооценивало темпы расхода боеприпасов в ходе военных действий, подобных тем, которые ведутся сейчас на Украине.