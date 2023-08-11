Вучич отметил стойкость экономики России, несмотря на действие санкций

Видно, что Москва готовилась "и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему", отметил президент Сербии

БЕЛГРАД, 11 августа. /ТАСС/. Российская экономика демонстрирует такой уровень силы, которого никто не ожидал. Как отметил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала Happy, Москва хорошо подготовилась к санкциям.

"Люди говорят: "Посмотрите на [российскую] экономику, посмотрите, как ослаб рубль за этот год с небольшим". Но русская экономика, буду с вами честен, держится лучше, чем кто бы то ни было ожидал. Видно, что они готовились к этому, готовились и к альтернативе SWIFT, и к еще много чему, готовились к тому, как сохранить свою валюту, - подчеркнул Вучич. - Это очень трудно сделать, ужасно сложно".

Ранее сербский лидер заявлял о том, что Сербия не готова вводить санкции против России из-за своих моральных принципов.

После начала специальной военной операции России президент Сербии в обращении к нации сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что Сербия временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что его страна считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.