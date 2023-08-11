Командующий ВВС Германии заявил, что у ФРГ будет второй по величине парк вертолетов в НАТО

Инго Герхарц также отметил, что ключевую роль для безопасности страны будет играть площадка в Шёневальде, где находится почти 2 тыс. солдат

БЕРЛИН, 11 августа. /ТАСС/. Закупка Германией 60 вертолетов CH-47F Chinook у американской компании Boeing позволит ФРГ стать обладателем второго по величине вертолетного парка среди стран НАТО. Такое мнение высказал инспектор (командующий) Военно-воздушных сил ФРГ генерал-лейтенант Инго Герхарц в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Герхарц отметил, что ключевую роль для ВВС, всего Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) и безопасности Германии будет играть площадка в Шёневальде (федеральная земля Бранденбург). "Шёневальде уже является одним из наших крупнейших объектов, где находится почти 2 тыс. солдат, включая гражданских лиц", - сказал он, добавив, что планируется увеличение штата до 3 тыс. человек. "В отличие от любого другого места в Германии это место держится на трех столпах. Во-первых, воздушный транспорт: в Шёневальде из 60 вертолетов Chinook будут размещены почти 50. Это огромный парк, и мы станем второй по величине вертолетной державой в НАТО после США", - констатировал инспектор ВВС Германии.

Второй компонент, по его словам, - это противовоздушная оборона с использованием израильской системы Arrow 3 большой дальности. "И третья составляющая - это мониторинг воздушного пространства с третьим сектором оперативного управления, который сегодня уже базируется в Шёневальде", - резюмировал Герхарц.

Комментируя вопрос о поставке Украине боевых самолетов, он подчеркнул, что это является политическим решением. "В настоящее время в задачи ВВС входит базовая подготовка украинских новобранцев и тактическая подготовка по обращению с системой ПВО IRIS-T SLM, две из которых уже весьма успешно используются на Украине. А Германия поставляет еще больше систем IRIS-T SLM", - пояснил Герхарц. В то же время он заметил, что страна-поставщик всегда должна четко договориться с Украиной о том, на каких условиях будет поставляться система.

Относительно поставок Киеву немецких крылатых ракет Taurus командующий ВВС ФРГ указал, что "это тоже политическое решение". "Англичане показали, что это технически возможно. Крылатые ракеты Storm Shadow, которые они поставили, очень похожи по конструкции на Taurus. У нас сейчас другие приоритеты", - заключил он.

5 июля комитет Бундестага по обороне одобрил запланированную сделку по покупке Германией 60 вертолетов CH-47F Chinook у компании Boeing. Общая стоимость сделки составляет порядка €7 млрд. Сюда добавляются еще почти €750 млн для подготовки инфраструктуры для эксплуатации вертолетов. В конце февраля 2022 года власти ФРГ решили направить €100 млрд на нужды вооруженных сил страны, одной из приоритетных статей расходов должна была стать покупка новых транспортных вертолетов. 60 моделей CH-47F Chinook планируется приобрести у США к 2030 году.