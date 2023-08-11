СМИ: запрос Белого дома на дополнительную помощь Киеву вызовет споры в Конгрессе

Некоторые консервативно настроенные конгрессмены выступают против наращивания расходов, пишет The Hill

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Запрос вашингтонской администрации Конгрессу на выделение дополнительных средств из федерального бюджета, в том числе на военную помощь Киеву, вызовет споры среди американских законодателей. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в газете The Hill.

Недавний запрос Белого дома на дополнительные средства для Украины, вероятно, ожесточит и без того напряженные споры о расходах, когда Конгресс вернется в сентябре с каникул, отмечается в публикации.

Как констатирует издание, некоторые консервативно настроенные конгрессмены выступают против наращивания расходов, а также "против любой дополнительной отправки средств Украине". Противодействия таких законодателей из числа республиканцев может быть достаточно, чтобы заблокировать любой законопроект о выделении средств, не получивший поддержку обеих партий, констатирует газета.

Согласно оценке The Hill, "запрос также может усилить раскол между Палатой представителей и Сенатом". Низкие темпы украинского контрнаступления также могут усилить напряженность, которая, как ожидается, будет иметь место в Палате представителей из-за консервативных законодателей, выступающих против выделения средств на военные нужды Украины, говорится в материале.

Администрация президента США Джо Байдена 10 августа запросила у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть Вашингтон намерен направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США ($12 млрд), охрану границ страны ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд).