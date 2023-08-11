11 августа, 08:18
Военная операция на Украине

В Великобритании завершили обучение военных ВСУ действиям по высадке морского десанта

Как сообщили в Минобороны королевства, подготовка в общей сложности заняла шесть месяцев

ЛОНДОН, 11 августа. /ТАСС/. Около 1 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершили курс подготовки к операциям по высадке морского десанта в Великобритании. Об этом сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

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Отмечается, что подготовка, которая велась при поддержке международных партнеров Великобритании, в общей сложности заняла шесть месяцев. В оборонном ведомстве подчеркнули, что каждая учебная группа прошла пятинедельную программу обучения, развив в том числе навыки ближнего боя.

В заявлении уточняется, что инструкторы из Королевской морской пехоты и армии Великобритании обучали ВСУ десантным операциям на надувных лодках, а также применению противотанковых ракетных комплексов NLAW, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, минометов, разведывательных беспилотников и средств по борьбе с противотанковыми оборонительными сооружениями.

Всего Великобритания в рамках курсов подготовки обучила около 20 тыс. украинских военнослужащих, отмечается в пресс-релизе Минобороны. 

Теги:
УкраинаВеликобританияВоенная операция на Украине
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