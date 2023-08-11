11 августа, 12:59
Военная операция на Украине

Глава Комитета начштабов ВС США провел разговор с коллегами на Украине и в Великобритании

Стороны обсудили ход боевых действий на Украине "и обменялись мнениями и оценками", сообщил официальный представитель КНШ Дейв Батлер

ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Марк Милли провел в режиме видеоконференции разговор с коллегами на Украине и в Великобритании Валерием Залужным и Тони Радакином при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи. Об этом сообщил официальный представитель КНШ Дейв Батлер.

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"Председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел в режиме видеоконференции беседу с начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным 10 августа. В режиме видеоконференции участие в разговоре принимал также глава Европейского командования [ВС США] генерал Кристофер Каволи", - заявил Батлер. Американские военачальники, возглавляющие Европейское командование, одновременно занимают пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

По словам Батлера, стороны обсудили ход боевых действий на Украине "и обменялись мнениями и оценками". Никаких деталей консультаций Пентагон не привел. 

Теги:
УкраинаСШАВеликобританияМилли, МаркВоенная операция на Украине
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