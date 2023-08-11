На авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и впервые с IBCS

Как заявили в Минобороны страны, "учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Польша проводит учения с применением батарей Patriot и с первым для военных страны применением системы IBCS. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны", - говорится в сообщении.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя. В будущем Варшава получит современный радар.