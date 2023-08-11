Варшава и София договорились о ремонте двигателей болгарских МиГ-29 в Польше

Стоимость ремонта составит около €4,776 млн без учета налога на добавленную стоимость

СОФИЯ, 11 августа. /ТАСС/. Варшава и София подписали соглашении о ремонте шести двигателей болгарских истребителей МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны балканской республики.

"С целью обеспечения летной готовности самолетов МиГ-29 министерство обороны возложило исполнение государственного заказа по капитально-восстановительному ремонту двигателей РД-33, сер. 2 для самолетов МиГ-29 на польскую государственную компанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость ремонта составит 9,552 млн левов без учета налога на добавленную стоимость (около €4,776 млн), а сроки ремонта не должны превышать девять месяцев с момента передачи двигателей польской стороне.

Ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении в настоящее время, по оценкам экспертов, будет исчерпан к концу 2023 года, а первые восемь американских F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за $1,3 млрд, могут быть доставлены начиная с 2025 года и заступят на боевое дежурство не ранее 2027 года.