ВВС Индии разместили модернизированные истребители МиГ-29 в Сринагаре

Они заменили устаревшие МиГ-21

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 августа. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Индии разместили эскадрилью модернизированных истребителей МиГ-29 на авиабазе в Сринагаре в союзной территории Джамму и Кашмир, заменив устаревшие МиГ-21.

"Сринагар расположен в центре Кашмирской долины, а потому выше над уровнем моря, чем равнинные территории. Со стратегической точки зрения лучше разместить здесь самолет с большей тягоподъемностью и меньшим временем подготовки к вылету из-за близости границы, у которого более современная бортовая электроника и который оснащен ракетами большой дальности", - заявил агентству ANI командир эскадрильи Випул Шарма. Он подчеркнул, что МиГ-29 соответствует всем этим критериям, благодаря чему возможно "реагировать на действия противника на обоих фронтах".

Истребители оснащены ракетами класса "воздух - земля" и средствами радиоэлектронной борьбы. "Мы также добавили вооружение класса "воздух - земля", чего не было ранее. Но самым главным преимуществом самолетов будут их пилоты, которых тщательно отбирали ВВС для этих истребителей", - заявил другой пилот ВВС Индии Шивам Рана.

Как отмечает агентство, истребители МиГ-29 были доставлены в Сринагар еще в январе. Они уже осуществляют патрульные вылеты вдоль линии фактического контроля с Китаем в горной области Ладакх (между странами отсутствует демаркированная граница в Гималаях). Также в задачи эскадрильи в Сринагаре входит охрана воздушного пространства в районе линии контроля с Пакистаном, с которым у Индии сохраняется территориальный спор по поводу Кашмира.