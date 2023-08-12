На Украине полицейским разрешили конфисковывать автомобили без привлечения понятых

Как отметили в МВД страны, это возможно при условии фото- или видеофиксации процесса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Украины и инспекторы по парковке получили дополнительные полномочия для задержания транспортных средств. Изменения в соответствующий порядок были внесены на заседании кабмина, сообщило в пятницу министерство внутренних дел страны.

"Документ расширяет перечень оснований временного задержания транспортного средства работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции и инспекторами по парковке транспортных средств, - говорится в сообщении на сайте ведомства. - Теперь полицейские смогут осматривать и конфисковывать автомобили без привлечения понятых".

Однако это возможно при условии фото- или видеофиксации процесса, подчеркнули в МВД.

6 марта в Верховную раду внесли законопроект, предлагающий изымать автомобили в пользу Вооруженных сил Украины за вождение в нетрезвом виде. Авторы инициативы считают необходимым увеличить размер штрафа за нетрезвое вождение до 51 тыс. гривен ($1 380), а также конфисковывать транспортное средство без компенсации с последующей передачей его на нужды армии.