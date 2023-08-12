Погранохрана Польши применила водометы для сдерживания мигрантов на границе с Белоруссией

Как подчеркнули в ведомстве, попытку пересечения границы удалось предотвратить

ТАСС, 12 августа. Польская погранохрана применила водометы, чтобы не позволить группе нелегальных мигрантов проникнуть в страну из Белоруссии.

"11 августа в Польшу из Белоруссии пытались нелегально попасть 106 человек, в частности граждане Конго и Эритреи. В Дубиче Церкевне большая группа из около 40 агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу. У одного человека был нож, бросались камни. На место происшествия была направлена машина "Тайфун" с водометами", - сообщила погранохрана в соцсети X (ранее Twitter), подчеркнув, что попытку пересечения границы удалось предотвратить.

В другом месте, в районе Бяловежи, 25 иностранцев из Ирака, Ирана, Пакистана, Сирии, Туркменистана нелегально переправились через реку Пшевлока. "Они задержаны", - сообщили пограничники.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Всего за позапрошлый год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122. За текущий год погранохрана насчитала 19 тыс. попыток нелегалов проникнуть в Польшу. В прошлом году их было 16 тыс.

В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, составляет около сотни в день. Большинство попыток польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.

По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.