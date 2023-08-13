СМИ: эксплуатация истребителей Mirage 2000 обходится ВВС Тайваня в пять раз дороже F-16

Как отмечает газета South China Morning Post, обслуживание Mirage 2000 стало значительно дороже из-за того, что Dassault Aviation прекратила производить эти самолеты

ГОНКОНГ, 13 августа. /ТАСС/. Полеты истребителей Mirage 2000-5 обходятся ВВС Тайваня в пять раз дороже американских F-16. Как сообщила со ссылкой на военный источник газета South China Morning Post, дальнейшее продление срока службы Mirage 2000-5 вызывает много вопросов в ВВС и считается пустой тратой средств.

Как указал собеседник издания, когда Mirage 2000 поступили на вооружение острова в 1990-х годах, они обладали определенными преимуществами как над истребителями Народно-освободительной армии Китая (НОАК), так и над аналогичными самолетами на вооружении острова - американскими F-16 и тайваньскими IDF. Однако после того, как армия Тайваня в последние годы провела модернизацию американских истребителей до версии F-16V, Mirage 2000-5 потеряли свои сильные стороны.

"Хуже того, стоимость часа эксплуатации и обслуживания этих самолетов является самой высокой в боевом летном составе ВВС", - указал источник. По его словам, час полета Mirage 2000 обходится в 800 тыс. новых тайваньских долларов (около $25,1 тыс.), в то время как у IDF и F-16V этот показатель составляет соответственно 250 и 160 тыс. новых тайваньских долларов (около $7,8 и $5 тыс.). При этом собеседник газеты указал, что эта цифра не включает стоимость обслуживания самолетов, которое также выходит очень дорогим. Он отметил, что французская Dassault Aviation прекратила производство этих истребителей, поэтому Тайвань испытывает трудности с поиском запчастей.

Как заявил доцент тайваньского университета Даньцзян Линь Инъюй, снятие Mirage 2000 с вооружения может привести к серьезной нехватке техники в ВВС Тайваня, так как им необходимо практически ежедневно поднимать истребители по тревоге из-за приближения самолетов НОАК. Он отметил, что заказанные островом у США дополнительные 66 новых F-16V смогут заменить французские истребители, однако они должны быть получены лишь к концу 2026 года, а сроки получения первых самолетов уже были сдвинуты на вторую половину 2024 года.

Mirage 2000

Тайвань приобрел у Франции 60 истребителей Mirage 2000 в 1992 году, однако их поставки начались лишь спустя пять лет. С тех пор сообщалось по меньшей мере о восьми инцидентах, в результате которых погибли пять пилотов и шесть самолетов были потеряны. В настоящее время на вооружении острова находятся 54 истребителя Mirage 2000-5, из них 42 являются одноместными и еще 12 выполнены в двухместном учебно-боевом варианте.

В июле 2023 года ВВС Тайваня заключили соглашение с французской Dassault Aviation о продлении срока службы двухместных истребителей Mirage 2000-5. Сумма контракта составила около 152 млн новых тайваньских долларов (около $4,9 млн), он должен быть завершен к июлю 2026 года. Как заявили ранее представители ВВС Тайваня, это позволит продлить срок эксплуатации Mirage 2000 на 20 лет.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.