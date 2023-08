Посол США в Австралии заявила, что признание вины может помочь Ассанжу вернуться на родину

Однако заключение сделки зависит от Министерства юстиции США, а не от дипломатов, указала Кэролайн Кеннеди

СИДНЕЙ, 14 августа. /ТАСС/. Посол Соединенных Штатов в Австралии Кэролайн Кеннеди заявила, что сделка о признании вины может позволить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вернуться на родину, но ее заключение зависит от Министерства юстиции США, а не от дипломатов. Соответствующее заявление главы американской дипломатической миссии приводит австралийский телеканал 9News.

По словам Кеннеди, существует вероятность того, что "сделка о признании вины позволит Ассанжу вернуться в Австралию". "На самом деле это не дипломатический вопрос, но я думаю, что решение абсолютно возможно", - указала она, отметив, что "способ решить вопрос о возвращении Ассанжа в Австралию есть", но любое его решение "зависит от Министерства юстиции".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 29 июля в Брисбене, заявил, что Ассанжу, действия которого "нанесли значительный ущерб национальной безопасности США", были предъявлены очень серьезные обвинения и вопрос о его возвращении в Австралию остается "очень чувствительным" не только для Канберры, но и для Вашингтона. В ответ премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отметил, что его правительство "продолжит добиваться освобождения основателя WikiLeaks". "Мы остаемся очень тверды в своем мнении и постоянны в наших заявлениях американскому правительству, мы продолжим добиваться его освобождения", - указал Альбанезе.

О деле Ассанжа

Основатель WikiLeaks был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в Лондоне в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить. Ранее супруга Ассанжа сообщила, что ее муж воспользуется последней возможностью заблокировать свою экстрадицию в США через британский суд.

51-летнему Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В ноябре прошлого года ведущие западные издания, включая газеты The New York Times, The Guardian, The Times, Le Monde и El Pa s, призвали правительство Соединенных Штатов снять с Ассанжа обвинения.