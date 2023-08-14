В Нигере шесть военных погибли в результате нападения террористов 8 августа

Еще четверо получили ранения

ДУБАЙ, 14 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть военнослужащих армии Нигера погибли, еще четверо получили ранения в результате нападения террористов 8 августа в регионе Тилабери на юго-западе республики. Как сообщил телеканал Sky News Arabia, это первое нападение боевиков на нигерских военных после государственного переворота.

По сведениям телеканала, боевики некой группировки под названием "Ан-Нусра", связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), утром 8 августа напали на нигерских военных. Атака была организована в регионе Тилабери, расположенном в нестабильном районе между Буркина-Фасо и Мали. Террористы совершили нападение с целью оказать давление на сформированное мятежниками правительство с тем, чтобы власти выпустили на свободу 16 боевиков группировки, указывает телеканал.

Sky News Arabia отмечает, что после военного переворота террористическая организация "Аль-Каида", которая контролирует обширные территории в Буркина-Фасо и Мали, начала приближаться к границе с Нигером, в районе которой также действует ее соперник - террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Согласно информации телеканала, после мятежа число операций по выявлению боевиков, проводимых военными Нигера совместно с американскими и французскими войсками, заметно сократилось.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы.

13 августа саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что казарма армии Нигера, расположенная примерно в 100 км от города Ниамей, столицы республики, подверглась нападению, за которым могут стоять террористы. Столичный муниципальный округ Ниамей расположен на территории региона Тилабери.