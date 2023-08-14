Рахмон назвал энергетику перспективным направлением сотрудничества с Германией

Президент Таджикистана отметил, что Душанбе и Берлин имеют широкие возможности для развития взаимовыгодных связей в торгово-экономических и социально-гуманитарных областях

ДУШАНБЕ, 14 августа. /ТАСС/. Таджикистан заинтересован в укреплении отношений с Германией и считает перспективным направлением двустороннее сотрудничество в сфере энергетики. Это было отмечено на встрече президента Таджикистана Эмомали Рахмона с парламентским государственным секретарем Министерства экономического сотрудничества и развития Германии Нильсом Анненом.

"Таджикская сторона заинтересована в дальнейшем укреплении созидательных отношений двух стран, расценивая сферы энергетики, в частности гидроэнергетики, как источника развития "зеленой" энергии, науки и образования, технологий, а также вопросы изменения климата в качестве перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - приводит слова главы государства его пресс-служба. Вместе с тем Рахмон подчеркнул, что Таджикистан и Германия имеют широкие возможности для развития взаимовыгодных связей в торгово-экономических и социально-гуманитарных областях.

Кроме того, собеседники обсудили предстоящую встречу глав государств Центральной Азии и Германии, ее дата не уточняется. По данным пресс-службы, стороны выразили надежду, что это мероприятие поспособствует развитию торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей.