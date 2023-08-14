В Британии вернут нелегалов на баржу после устранения проблемы легионеллеза

Такое решение связано с тем, что размещение нелегальных мигрантов в отелях обходится примерно $7,6 млн в день, отметил министр здравоохранения страны Стив Баркли

ЛОНДОН, 14 августа. /ТАСС/. Британские власти вернут нелегальных мигрантов на баржу Bibby Stockholm в проливе Ла-Манш после того, как последствия выявления на ней возбудителя легионеллеза будут устранены. Об этом сообщил в эфире телеканала Sky News министр здравоохранения Великобритании Стив Баркли.

"Да, я так думаю, потому что отели [для размещения нелегалов] обходятся примерно £6 млн [$7,6 млн] в день. Важно, чтобы мы придерживались стандартов в области здравоохранения, но это также отражает давление на налогоплательщиков, учитывая сумму в £6 млн", - сказал министр, поясняя, почему правительство намерено придерживаться своего плана по борьбе с незаконной миграцией.

11 августа появилась информация о том, что около 50 мигрантов были переселены с пришвартованной в гавани острова Портленд баржи из-за выявления возбудителя легионеллеза. Нелегалы жили на судне всего около пяти дней, а их размещению предшествовали несколько недель критики планов правительства со стороны правозащитных организаций. Они указывали на то, что вместимость трехъярусного судна, длина корпуса которого достигает 93 м, была увеличена более чем в два раза по сравнению с теми временами, когда баржа использовалась для размещения работников энергетических компаний, обслуживающих месторождения на шельфе. В связи с этим НПО говорили о риске для безопасности людей и требовали от кабмина изменить свою позицию.

Позже Sky News сообщил, что чиновники якобы знали в течение четырех дней о наличии возбудителя на барже, и все это время на ней жили люди. Однако Баркли заявил, что министры получили эту информацию лишь 10 августа, и уже 11 августа оперативно отселили нелегалов.

По информации Всемирной организации здравоохранения, легионеллез варьируется по степени тяжести от легкого лихорадочного заболевания до серьезной и иногда фатальной формы пневмонии и вызывается воздействием разновидности бактерии Legionella, которая встречается в зараженной воде и почвенных смесях для растений. В Европе, Австралии и США ежегодно выявляется примерно 10-15 случаев заболевания на 1 млн населения. Против болезни легионеров существуют лекарственные препараты, но пока нет вакцины.

Борьба с нелегалами

Правительство Великобритании весной приняло решение разместить нелегалов на Bibby Stockholm с целью сократить расходы на их содержание в отелях и снизить нагрузку на местные органы власти. Правительство намеревалось задействовать еще две баржи, где могли бы разместиться около 1 тыс. мигрантов, однако от этих планов пришлось отказаться, так как не было найдено место для стоянки судов.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных задач своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии через Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году - 28,5 тыс.

В 2022 году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. Всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш.