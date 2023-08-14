Премьер Латвии объявил об уходе в отставку

Кришьянис Кариньш планирует подать соответствующее заявление 17 августа

ВИЛЬНЮС, 14 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о намерении уйти в отставку, соответствующее заявление он 17 августа подаст президенту республики Эдгарсу Ринкевичсу.

"Я <...> подам президенту [Латвии Эдгарсу Ринкевичсу] заявление об отставке в четверг (17 августа - прим. ТАСС). Я призвал партию "Новое единство" (входит в правящую коалицию - прим. ТАСС) выдвинуть нового кандидата в премьер-министры", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). "Для развития государству необходимо сильное и динамичное правительство, которое может принимать сложные решения", - заявил глава кабмина на созванной в понедельник пресс-конференции, его слова приводит портал Delfi.

Как отмечает портал, следующим премьер-министром может стать нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"). Кариньш, однако, отказался назвать журналистам имя возможного преемника, отметив, что в ближайшем будущем он сосредоточится "на поддержке кандидата от [его] партии", которого "Новое единство" согласует 16 августа.

Портал rus.lsm.lv сообщил 9 августа, что Кариньш предложил партнерам по коалиции - "Национальному объединению" и "Объединенному списку" сменить министров и сферы ответственности в правительстве. В противном случае он обещал провести переговоры о формировании новой коалиции с Союзом "зеленых" и крестьян и партией "Для развития / За!". Позднее президент республики Ринкевичс заявил, что формирование нового правительства в принципе невозможно, поскольку соответствующий процесс по конституции должен быть инициирован главой государства.

Причиной правительственного кризиса стали противоречия между участниками правящей коалиции по принципиальным вопросам, касающимся сферы здравоохранения, образования, дефицита трудовых ресурсов, развития рынка капитала, формирования бюджета.