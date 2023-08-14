В Раде заявили, что власти Украины своим отношением подталкивают граждан к эмиграции

Депутат Георгий Мазурашу не исключил, что численность населения страны уже могла сократиться до 20 млн человек

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Недальновидные решения украинских властей стали серьезной причиной для выезда граждан за пределы страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу.

Депутат не исключил, что численность населения Украины уже могла сократиться до 20 млн человек. И дело тут, по его словам, не только в военных действиях. "Честно говоря, этому способствуем и мы как власть. Эмоциональными и немудрыми решениями и действиями", - приводит его слова "Украинские новости".

Мазурашу уверен, что основная масса украинских граждан приняла решение не возвращаться в страну из-за "отношения к гражданам как к рабам". Страна, продолжил он, "из-за неконституционного и немудрого решения запретить выезд мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет" потеряла серьезную часть поступлений средств в экономику - валютный приток от так называемых заробитчан. Они выезжали на работы за границу, а по возвращении меняли полученные там деньги на гривны.

Для решения демографической проблемы, с которой Украина неизбежно столкнется в ближайшее время, по его мнению, необходимо уже сейчас принимать соответствующие меры в отношении людей, покинувших страну. Также, обратил внимание Мазурашу, необходимо официально осудить какие-либо намерения загонять в армию граждан принуждением и угрозами, но "законодательно закрепить серьезное повышение мотивации для участвующих в боевых действиях".

Согласно опубликованным 4 июля данным ООН, в мире насчитывается 6 331 100 беженцев с Украины. При этом в странах Европы зарегистрированы 5 967 100 из них.