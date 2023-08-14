"Врачи без границ" указали на осложнение ситуации в Чаде из-за притока беженцев из Судана

Организация призвала мировое сообщество срочно оказать помощь нуждающимся

ЖЕНЕВА, 14 августа. /ТАСС/. Около 2 тыс. суданцев ежедневно прибывают в лагеря для беженцев на востоке Чада, и их число уже превысило 358 тыс. Об этом сообщила в Женеве международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF), призвавшая мировое сообщество срочно оказать помощь нуждающимся.

"Люди продолжают бежать от конфликта в Судане, в приграничный город Адре на востоке Чада из этой страны прибыли уже более 358 тыс. беженцев", - говорится в пресс-релизе организации.

"Мы присутствуем здесь в трех лагерях беженцев, куда ежедневно прибывают около 2 тыс. человек, заявила координатор MSF по чрезвычайным ситуациям в Чаде Сюзанна Борхес. "Лагеря в этом районе уже заполнены, так же, как и временные транзитные убежища. Поэтому людей переводят в другие места далеко от города, где еще строятся новые лагеря, - отметила она. - Но эти лагеря не готовы принять всех, кого переселяют туда". Прибывающим беженцам "не хватает еды, воды и даже кухонных принадлежностей, потребности огромные, а ресурсов очень мало", сказала Борхес.

В MSF напомнили, что в Чаде "уже насчитывается миллион беженцев и внутренне перемещенных лиц", и нынешняя волна беженцев из западного Судана "еще больше истощила имеющиеся ресурсы". Цены в городе Адре выросли, и большинство новоприбывших не могут позволить себе купить продукты. Эта ситуация затронула и местное население, поскольку стоимость жизни выросла, а доходы остались на прежнем уровне. MSF призвала доноров в срочном порядке "мобилизовать ресурсы для устранения дефицита гуманитарной помощи", предоставить нуждающимся беженцам кров, еду, воду, средства санитарии, медицинские услуги и защиту.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) также ожидает от мирового сообщества помощи суданским беженцам в Чаде. "Имея ограниченные ресурсы в условиях растущих гуманитарных нужд на востоке Чада и Судане, МККК призывает своих доноров к щедрым пожертвованиям", - говорится в заявлении комитета.