Минобороны Бурунди сообщило, что рассчитывает на военно-техническое сотрудничество с РФ

Глава ведомства африканской страны Ален Трибер Мутабази посетил форум "Армия-2023"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 14 августа. / ТАСС/. Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази заявил о готовности развивать военно-техническое сотрудничество с Россией.

"Во время форума нас заинтересовало очень большое количество новых технологий, и мы надеемся на плотное сотрудничество с Российской Федерацией [в оборонной сфере]. Нам очень все нравится, мы благодарим за столь плодотворный визит", - сказал он журналистам на полях форума "Армия-2023" .

В частности, он осмотрел стенды российских оборонных предприятий, в том числе стенд Центра Технологических проектов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, где представлен подводный БПЛА "Морена".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.