Страны БРИКС на саммите могут обсудить ситуацию на Украине и борьбу с бедностью

По мнению президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы, Россия и Украине должны прийти "к общему знаменателю" по вопросу о мирном урегулировании

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 августа. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает важным обсудить на предстоящем саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге урегулирование ситуации на Украине и борьбу с бедностью.

"На [саммите] БРИКС мы обсудим вопрос неравенства, вопросы мира. Невозможно не говорить об этом, невозможно вообразить, чтобы в тот или иной момент Россия и Украина не сели за стол переговоров и не прекратили убивать друг друга", - сказал он в ходе еженедельного прямого включения в соцсетях. По его мнению, Москва и Киев должны прийти "к общему знаменателю" по вопросу о мирном урегулировании. "Пока что обе [страны] считают, что могут победить в войне", - добавил политик.

Помимо ситуации на Украине, бразильский лидер считает важным обсудить с коллегами по БРИКС ситуацию с бедностью и социально-экономическим неравенством в мире. "Только в прошлом году развитые страны потратили на вооружения более $2,2 трлн. Эти деньги можно было бы направить на борьбу с безработицей, увеличение посевных сельхозкультур, накормить 735 млн человек, которые, по данным ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - прим. ТАСС), ежедневно голодают", - пояснил он. Как полагает Лула да Силва, мировое сообщество должно отказаться от финансирования политики разрушения в пользу политики созидания и восстановления. "Помимо того, чтобы тратить на оружие и отправку солдат, нужно также подумать о том, сколько придется потратить на восстановление того, что будет разрушено", - сказал политик.

С момента прихода к власти в январе текущего года Лула да Силва заявлял, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога между Москвой и Киевом. Президент Бразилии также говорил, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами. Киев, в свою очередь, приглашает Бразилиа к взаимодействию по "формуле мира" президента Украины Владимира Зеленского. Ранее Бразилия и развивающиеся страны не поддержали эту инициативу.