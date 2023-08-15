В Нигерии военные объявили о проведении учений всех родов войск

В Генштабе ВС заявили, что в настоящее время нигерийским военным приходится сталкиваться с различными вызовами

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Нигерии Кристофер Муса объявил о проведении совместных учений всех родов войск страны с целью повышения уровня подготовки личного состава.

"<...> Генштаб принял решение о проведении совместных учений, чтобы повысить боеготовность личного состава вооруженных сил <...> ", - цитирует Мусу агентство NAN News. По его словам, в настоящее время нигерийским военным приходится сталкиваться с различными вызовами, что обуславливает необходимость "наращивания [их боевого] потенциала".

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры стран - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере как можно скорее. Однако парламент организации не может согласовать единую позицию по поводу ввода войск в Нигер.

13 августа нигерийская газета Punch информировала, что Генштаб ВС Нигерии начал подготовку к возможной мобилизации войск для проведения военной операции под эгидой ECOWAS против мятежников, устроивших государственный переворот в Нигере. По сведениям издания, высшее командование нигерийских вооруженных сил поручило руководителям подразделений предоставить начальнику Генштаба информацию о численности личного состава, оборудовании, материально-техническом обеспечении частей и финансовых затратах.