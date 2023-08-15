КНР выступает за переговоры по всем конфликтам, включая украинский

Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Правительство Китая будет содействовать мирным переговорам для урегулирования многих конфликтов и международных проблем, в том числе кризиса на Украине. Об этом заявил член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы сохраняем приверженность содействию мирным переговорам и построению более широкого международного консенсуса для урегулирования разногласий, будь то по проблеме Афганистана, Сирии, Корейского полуострова, кризису на Украине или ядерной проблеме Ирана", - указал он.

Ли Шанфу отметил, что наличие противоречий между отдельными странами является естественным следствием взаимосвязанности современного мира. "Ключевым является урегулирование разногласий посредством искренней коммуникации. Китай всегда выступает за углубление взаимодоверия, построение консенсуса и преодоление расхождений, а также надлежащее урегулирование разногласий посредством диалога", - подчеркнул глава оборонного ведомства.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.

Всего, по данным российского министерства обороны, в форуме принимают участие более 800 делегатов из 76 стран. Примечательно, что в этом списке нет государств Запада. Согласно программе, в числе получивших предложение поучаствовать в мероприятии - Израиль, Индия, КНДР, КНР, Мексика, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и ЮАР. На конференцию также приглашены представители восьми международных организаций, среди которых ООН, ОДКБ, ШОС, АСЕАН, Лига арабских государств и Африканский союз.