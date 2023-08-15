МИД КНР выступил против роста антагонизма в мире после саммита США, Южной Кореи и Японии

Официальный представитель дипведомства Ван Вэньбинь отметил, что Вашингтону, Сеулу и Токио следует принимать меры, способствующие миру и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Китайские власти против возможных негативных последствий саммита Соединенных Штатов, Республики Корея и Японии, который вскоре состоится в резиденции президента США Джо Байдена в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) и может привести к усилению антагонизма в мире. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай против того, чтобы указанные страны сколачивали мелкие группы, против действий, которые приводят к усилению конфронтации и подрывают стратегическую безопасность других государств", - подчеркнул он на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, который попросил прокомментировать позицию Пекина в отношении этой готовящейся встречи на высшем уровне.

По словам китайского дипломата, Пекин считает, что Вашингтону, Сеулу и Токио следует принимать меры, способствующие миру и процветанию в регионе. "Надеюсь, соответствующие стороны будут действовать с учетом тенденций [нынешней] эпохи", - добавил Ван Вэньбинь.

Как заявил ранее посол США в Японии Рам Эмануэль, трехстороннее сотрудничество США, Японии и Республики Корея "коренным образом изменит стратегические перспективы [Индо-Тихоокеанского] региона". По его словам, совместные действия Вашингтона, Сеула и Токио представляют собой "худший кошмар" для КНР.

Ранее Белый дом сообщил, что 18 августа лидеры трех стран проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского президента в Кэмп-Дэвиде. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея. Предыдущая очная трехсторонняя встреча состоялась 21 мая на полях саммита G7, который прошел в Хиросиме.