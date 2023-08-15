15 августа, 08:46

Погранслужба Украины сообщила о приостановке работы КПП на границе со Словакией

Это связано с отключением энергоснабжения в смежном словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое"

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Пограничный пункт пропуска "Ужгород", расположенный на границе Украины со Словакией, временно прекратил работу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в своем Telegram-канале.

"Пункт пропуска "Ужгород" временно не работает. В словацком пункте пропуска "Вишне Немецкое" (смежный украинскому пункту "Ужгород") приостановлено оформление лиц и транспортных средств в связи с отключением электроснабжения", - говорится в сообщении. Причины отключения электроснабжения на словацком пункте пропуска не указываются.

Украинские пограничники в этой связи просят для пересечения границы выбирать другие пункты пропуска - "Малый Березный", "Малые Селменцы" и "Чоп". 

Теги:
УкраинаСловакия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация