Как заявил министр обороны республики Виктор Хренин, "потом может быть уже поздно"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Белоруссия призывает мировое сообщество без промедления возобновить диалог, чтобы не допустить развязывания очередной войны планетарного масштаба. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Мы всегда готовы к мирному обсуждению любых актуальных вопросов международной безопасности. Очевидно, что диалог необходимо возобновлять именно сейчас, пока еще есть выход из тупика и не развязана очередная мировая война. Позиция Республики Беларусь однозначна: любыми средствами остановить войну. Потом может быть уже поздно. Надеюсь, наш посыл будет услышан", - сказал он.

Министр указал на то, что в настоящее время "отдельные западные политики своими действиями лишь продолжают толкать мир в пропасть". "Они по-прежнему мыслят категориями метрополий и колоний, фактически возрождая работорговлю в новой форме. Для этих современных неоколонизаторов собственные граждане становятся живым товаром. Мы наблюдаем, как большинство подконтрольных Вашингтону глав государств и правительств ведут себя подобно средневековым работорговцам, предлагая за деньги бросить народы своих стран в мясорубку войны", - отметил Хренин.

По его словам, последнее расширение НАТО также является своеобразной колонизацией новых территорий "с целью использования проживающего там населения в вероятной войне с Востоком". "Причем под словом "Восток" здесь надо понимать все государства, готовые противостоять западному господству", - подчеркнул министр, добавив, что такие действия Запада привели к обратной реакции в остальных частях мира.

"Мы видим, как многие страны включились в борьбу, жестко отстаивают свою цивилизационную самобытность, независимость, суверенитет и право на конструктивное взаимодействие в многополярном мире. Сегодня эта борьба вылилась в глобальное противостояние между Западом и Востоком на территории Украины. При этом развернувшаяся там прокси-война фактически поставила планету на грань третьей мировой войны", - заключил Хренин.