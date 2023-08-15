Газета Sabah опубликовала кадры задержания фигуранта дела об убийстве посла Карлова

На видео демонстрируется, как сотрудники полиции проводят обыск в квартире подозреваемой, а также ведут ее в полицейское управление

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Турецкая газета Sabah опубликовала видеозапись задержания нового фигуранта дела об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году.

На видео демонстрируется, как сотрудники полиции проводят обыск в квартире подозреваемой, а также ведут ее в полицейское управление.

Операция была проведена в Стамбуле 14 августа. Ранее Согют заочно приговорили к девяти годам лишения свободы по статье об участии в деятельности запрещенной в Турции организации ФЕТО.

Посольство России в Анкаре сообщило, что пока не получало информацию от властей Турции о задержании нового фигуранта дела.