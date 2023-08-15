Глава МИД Таджикистана заявил, что проверки мигрантов в России не являются актом давления

Сироджиддин Мухриддин отметил, что права граждан страны должны соблюдаться в ходе таких проверок

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Проверки сотрудниками правоохранительных органов в России трудовых мигрантов из Таджикистана не являются актом давления и воздействия на отношения двух стран. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Учитывая высокий уровень наших отношений с РФ, никакого давления быть не может", - сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, считают ли в МИД проверки граждан давлением.

При этом в Таджикистане считают важным, чтобы права граждан соблюдались в ходе таких проверок. "Мы считаем, что в ходе проведения таких плановых и внеплановых мероприятий по упорядочиванию миграционного процесса основные права и свободы граждан Таджикистана, находящихся в России, должны быть соблюдены", - сказал глава МИД.

Он отметил, что "на всех уровнях эту позицию доносят до своих коллег в России". "Наши дипломатические представительства в России все время работают по вопросам, связанным с положением наших граждан и защитой их прав. Мы призываем граждан Таджикистана, чтобы они свою жизнь и трудовую деятельность на территории той страны, где они находятся, вели в рамках законов. В то же время соответствующие органы Таджикистана со своими коллегами в России должны усилить свое сотрудничество в сфере трудовой миграции", - сказал Мухриддин.

В этом году СМИ неоднократно сообщали о задержании граждан Таджикистана в России. По утверждению таджикской стороны, имели место случаи жесткого обращения с задержанными. Руководство МВД и Генпрокуратуры Таджикистана обращалось с просьбами к российским коллегам проверить действия сотрудников правоохранительных органов из-за нескольких инцидентов с гражданами республики и дать им правовую оценку.