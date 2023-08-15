Экс-президента Ирана подозревают в незаконных операциях на фондовой бирже

В его отношении ведет расследование специальная прокуратура по делам духовенства

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана ведет расследование в отношении экс-президента исламской республики Хасана Роухани по делам о незаконных операциях с валютой и на фондовой бирже. Об этом сообщил представитель судебной власти Ирана Масуд Сатейши.

"Он является священнослужителем, против него возбуждены дела в специальной прокуратуре по делам духовенства", - заявил он, отвечая на вопрос о возможных нарушениях Роухани при совершении операций на фондовом рынке и с валютой. Слова представителя судебной власти Ирана приводит агентство Mehr.

Хасан Роухани родился 12 ноября 1948 г. в небольшом городке Сорхе на севере Ирана. Позднее он поменял фамилию Ферейдун на Роухани, что в переводе с персидского означает "духовный", "верующий". Получил религиозное образование в старейшей иранской высшей шиитской семинарии "Кум Хавза", имеет титул ходжат-аль-эслам (с персидского - "доказательство истины ислама"). Роухани занимал должность президента Ирана с августа 2013 года по август 2021 года.