СМИ: турецкая полиция может найти новые детали по делу об убийстве посла Карлова

По информации TRT, речь идет о расшифровке обнаруженных цифровых носителей

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Расшифровка цифровых носителей, обнаруженных при задержании нового фигуранта дела об убийстве в 2016 году посла РФ в Анкаре Андрея Карлова, может позволить выявить новые детали преступления и, возможно, найти новых его участников. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в стамбульской полиции.

Турецкие спецслужбы задержали 13 августа жену полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который стрелял в российского дипломата в Анкаре и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

Операция была проведена в Стамбуле в районе Бейликдюзю. Айше Согют - так зовут задержанную - является членом запрещенной в Турции организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Ранее она была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы по статье об участии в деятельности террористической организации.

У нее в квартире были обнаружены карта памяти, три сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, для переписки используют члены организации ФЕТО. В полиции не исключают, что по результатам изучения изъятых предметов могут быть выявлены новые детали, связанные как с убийством российского посла, так и другими преступлениями, к которым может быть причастна ФЕТО, отмечает TRT.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавшего ликвидировали. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.

Судебный приговор по делу об убийстве Карлова был оглашен турецкими властями 9 марта 2021 года. Пять человек приговорены к пожизненным заключениям, восемь - на сроки от пяти до 15 лет тюрьмы, шестеро обвиняемых были оправданы. Дела беглых подсудимых суд выделил в отдельное производство.