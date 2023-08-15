Минобороны Индии заявило о желании решать проблемы в духе сотрудничества

Глава ведомства Раджнатх Сингх отметил, что "дух многополярности должен оставаться столь же актуальным для устойчивого и стабильного роста мировой экономики"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Индия не стремится получать выгоду за чей-то счет, а желает работать со всеми и решать проблемы в духе сотрудничества. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Индия не стремится получить выгоду за чей-то счет, а желает работать со всеми и решать стоящие перед нами проблемы в духе сотрудничества", - сказал он. По словам Сингха, "нельзя отрицать того факта, что и существующим, и развивающимся державам придется искать новый modus vivendi, то есть способ существования на будущее". "Индия считает, что здоровая конкуренция может способствовать прогрессу, но конкуренция не должна приводить к конфликтам, а разногласия не должны превращаться в споры и ссоры. В поисках пути совместного построения мира мы можем руководствоваться этикой и учением Махатмы Ганди о ненасилии и мирном сосуществовании", - подчеркнул индийский министр.

Глава военного ведомства южноазиатской республики также отметил, что "дух многополярности должен оставаться столь же актуальным для устойчивого и стабильного роста мировой экономики". "Мы должны избегать новой зависимости от торговли и цепочек поставок от какого-то одного региона", - уверен Сингх.

"Равноправный доступ стран к дальнейшему общему развитию абсолютно необходим. Сохранение стратегической автономии должно оставаться одной из важнейших задач дипломатии", - указал министр обороны Индии.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской Америке. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.