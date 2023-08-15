15 августа, 16:04,
обновлено 15 августа, 16:22
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

Atomic Energy Organization of Iran via AP
© Atomic Energy Organization of Iran via AP

Госсекретарь США заявил, что между Вашингтоном и Тегераном отсутствуют договоренности по ядерной проблематике

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите, - отметил Блинкен, комментируя в Госдепартаменте по просьбе журналистов данные газеты The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана. - Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет".

"Между нами нет никаких договоренностей по вопросам в ядерной сфере", - добавил глава американской дипломатии. Как отмечает издание, Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью. 

Теги:
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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