Блинкен не подтвердил снижение темпов накопления обогащенного урана в Иране

Госсекретарь США заявил, что между Вашингтоном и Тегераном отсутствуют договоренности по ядерной проблематике

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не стала подтверждать информацию СМИ о значительном снижении темпов создания запасов высокообогащенного урана, между двумя странами отсутствуют договоренности по ядерной проблематике. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не могу подтвердить сведения, о которых вы говорите, - отметил Блинкен, комментируя в Госдепартаменте по просьбе журналистов данные газеты The Wall Street Journal о том, что Иран замедлил темпы накопления обогащенного урана. - Могу лишь сказать, что мы будем приветствовать любые шаги, которые предпримет Иран с целью добиться деэскалации растущей ядерной угрозы, которую он представляет".

"Между нами нет никаких договоренностей по вопросам в ядерной сфере", - добавил глава американской дипломатии. Как отмечает издание, Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана, что может быть шагом к возобновлению переговоров с США по ядерной проблематике уже этой осенью.