15 августа, 16:27

США считают безопасными планы сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

Как заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, планы Токио соответствуют международным стандартам

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает безопасным и соответствующим стандартам планируемый Токио сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Что касается сброса воды с "Фукусимы", то мы удовлетворены планами Японии, которые являются безопасными и соответствуют международным стандартам, включая стандарты ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии", - сказал он, выступая в Госдепартаменте. Как сообщил ранее МИД КНР, Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с этими планами Токио. 

Теги:
ЯпонияСШАБлинкен, Энтони
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