Как отметил главнокомандующий армией республики генерал Хулио Сесар Авилес Кастильо, Россия находится в сложной ситуации для собственной безопасности

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Республика Никарагуа уверена в победе России против сил Североатлантического альянса на Украине и безоговорочно поддерживает специальную военную операцию на Украине. Об этом заявил во вторник главнокомандующий армией Никарагуа, генерал Хулио Сесар Авилес Кастильо в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Как отметил главнокомандующий армией Никарагуа, Россия сейчас находится в сложной ситуации для собственной безопасности.

"Мы уверены, что она успешно решит все поставленные перед собой задачи и сможет победить силы НАТО, потому что в действительности на территории Украины войну ведут силы НАТО, - указал он. - Глубокоуважаемый генерал [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, мы хотели бы выразить нашу безоговорочную поддержку Российской Федерации, ее стремлению защитить свою безопасность. Безопасность, которой старались навредить установкой различных систем вооружений в непосредственной близости к границам РФ с нарушением подписанных соглашений".

XI Московская конференция по международной безопасности прошла во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсудили общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Европе и Латинской Америке.