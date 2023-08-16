Министр обороны Австралии в шутку на вечер уступил пост вратарю женской сборной по футболу

Ричард Марлз уточнил, что во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу среди женщин, в котором встретятся сборные Австралии и Англии, Маккензи Арнольд лучше сможет защитить страну

СИДНЕЙ, 16 августа. /ТАСС/. Министр обороны Австралии Ричард Марлз в шутку уступил на один вечер свой пост вратарю национальной женской сборной по футболу Маккензи Арнольд. Как пояснил глава оборонного ведомства на своей странице в соцсети Х (ранее Твиттер), во время полуфинального матча чемпионата мира по футболу среди женщин, в котором встретятся сборные Австралии и Англии, она лучше сможет защитить страну.

В шуточном видео, опубликованном перед игрой в полуфинале (начнется в среду, 16 августа, в 13:00 по московскому времени), Марлз заявил, что "услышал послание, переданное ему Австралией". "Вечером наша страна окажется перед лицом серьезной угрозы, исходящей от нашего давнего противника, и я понимаю, что не смогу защитить ее в этот момент. Поэтому я исполню свой священный долг и покину пост министра обороны, уступив его Маккензи Арнольд", - сказал министр, понадеявшись, что уже в четверг утром вратарь национальной сборной "вернет ему ключи".

В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов (2:0). На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.