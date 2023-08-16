В Польше заложили первый из трех новых фрегатов для национального военного флота

По планам Минобороны Польши, первый фрегат должен быть спущен на воду в третьем квартале 2026 года и передан флоту в 2028 году

ТАСС, 16 августа. Строительство первого из трех фрегатов для польского ВМФ началось на военно-морской верфи в Гдыне. Об этом сообщило агентство PAP.

"Три фрегата, [строящихся] по программе Miecznik, создадут новое качество польского военно-морского флота. Они будут мощно вооружены как наступательным, так и противовоздушным оружием", - заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак на торжественной церемонии закладки боевого корабля.

"Кто-то мог бы сказать, что после вступления Швеции в Североатлантический альянс сила польского военного флота не так уж важна, - сказал глава оборонного ведомства. - Нет, она существенна для обеспечения безопасности нашей родины".

По планам Минобороны Польши, первый фрегат должен быть спущен на воду в третьем квартале 2026 года и передан флоту в 2028 году. Последний третий фрегат войдет в состав польских военно-морских сил во втором квартале 2031 года.